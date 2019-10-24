٢٤‏/١٠‏/٢٠١٩ ٨:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83529152
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صادرات ايران من النحاس بلغت 56 الف طن خلال 6 اشهر

صادرات ايران من النحاس بلغت 56 الف طن خلال 6 اشهر

كرمان / 24 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية لصناعات النحاس الايرانية اردشير سعد محمدي بان صادرات البلاد من النحاس بلغت 56 الف طن خلال الاشهر الستة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

وقال سعد محمدي في كلمته امس الاربعاء خلال ملتقى لتكريم شهداء قطاع صناعة النحاس والشهداء المجهولين ، الذي اقيم في مدينة سرجشمة بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، ان انتاج ايران من النحاس سجل رقما قياسيا مذهلا خلال النصف الاول من العام الجاري اذ بلغ الانتاج في مناجم النحاس في محافظة كرمان وسونغون بمحافظة اذربيجان الشرقية وسائر مناجم البلاد اكثر من 132 الفا و 400 طن.

واشار الى الحظر الاميركي على البلاد ومن ضمنه قطاع النحاس واضاف، انه ورغم الحظر فقد تمكنا من زيادة انتاج وصادرات النحاس وان نلتف على الحظر.

واوضح بان صادرات البلاد من النحاس بلغت خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري 56 الف طن بما يفوق صادرات البلاد خلال العام الماضي كله والذي بلغ 47 الف طن.

وصرح بان طاقة البلاد في مجال صهر النحاس ستبلغ 400 الف طن خلال العام الجاري اي ضعف الطاقة السابقة واضاف، ان المتوقع ان يتجاوز انتاج البلاد من النحاس 260 الف طن خلال العام الجاري وان يتجاوز 300 الف طن خلال العام القادم.

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