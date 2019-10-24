روحاني الى باكو لحضور قمة دول عدم الانحياز

ويزور رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني باكو لحضور القمة الثامنة عشرة لقادة حركة عدم الانحياز.

الرئيس روحاني بالإضافة إلى القائه كلمة في القمة لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضايا الإقليمية والدولية الهامة، سيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الأذربيجاني، حيث سيتم مناقشة أهم القضايا في العلاقات بين طهران وباكو وعملية تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

كما سيعقد الرئيس الايراني اجتماعات منفصلة مع بعض الزعماء الحاضرين على هامش قمة حركة عدم الانحياز، حيث سيناقش خلالها أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، والملفات الإقليمية والدولية.

وسيعود الرئيس روحاني إلى طهران مساء الجمعة.

ويرافق الرئيس روحاني في زيارته الى باكو وفد يضم وزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي ووزير الاقتصاد فرهاد دجبسند ووزير الطاقة رضا اردكان .

و ستترأس جمهورية أذربيجان حركة عدم الانحياز لمدة ثلاث سنوات (2022- 2019).

حركة عدم الانحياز هي منظمة دولية تأسست في بلغراد في عام 1961 في ذروة الحرب الباردة . يبلغ عدد الدول الأعضاء رسميا في الحركة 120 دولة و17 دولة مراقبة حيث يمثلون حوالي ثلثي الدول الاعضاء في الأمم المتحدة و 55٪ من سكان العالم.

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