ظريف يلتقي مع المدراء التنفيذيين في وسائل الإعلام وأعضاء مراكز الفكر في جمهورية أذربيجان

وتبادل المدراء التنفيذيون للإعلام وأعضاء مراكز الفكر في جمهورية أذربيجان مع الوزير ظريف اليوم الاربعاء، وجهات النظر حول مختلف جوانب العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان والقضايا الإقليمية والدولية الأخرى.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى باكو مساء الثلاثاء لحضور اجتماع لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز.

ويناقش اجتماع وزراء الخارجية الوثيقة الختامية والإعلان المشترك لقمة حركة عدم الانحياز، وكذلك بعض القضايا الإقليمية والدولية ، بما في ذلك الأزمات والنزاعات حول العالم.

كما التقى وزير الخارجية مع وزيري الخارجية الصربي والعراقي على هامش اجتماع لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز أمس.

في غضون ذلك توجه رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني إلى باكو اليوم الخميس الى باكو تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأذربيجاني الهام علييف لحضور القمة الثامنة عشرة لقادة حركة عدم الانحياز.

انتهى** 2344