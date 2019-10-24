٢٤‏/١٠‏/٢٠١٩ ٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83529719
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في اجتماع القنصل الإيراني العام ومحافظ السليمانية

بحث مشاكل الشركات الفنية والهندسية الإيرانية في كردستان العراق

بحث مشاكل الشركات الفنية والهندسية الإيرانية في كردستان العراق

سليمانية / 24 تشرين الأول / أكتوبر/ ارنا - في اجتماع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع محافظ السليمانية ، تم بحث مشاكل الشركات الهندسية الإيرانية العاملة في إقليم كردستان العراق.

والتقى القنصل الإيراني العام "مهدي شوشتري" مع الدكتور "هوال أبو بكر" ،محافظ السليمانية ، لمناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق.

و ناقش شوشتري مشاكل بعض الشركات الهندسية الإيرانية في المشاريع الجارية في محافظة السليمانية ودعا إلى مساعدة محافظ السليمانية لحل القضايا المثارة.

من جانبه أعلن محافظ السليمانية عن استعداده للمتابعة والمساعدة في حل هذه المشكلات.

كما بحث الطرفان تدعيم البنية التحتية الحدودية وتوفير التسهيلات للمواطنين الإيرانيين والعراقيين بغرض توسيع السياحة وتيسير التجارة بين الجمهورية  الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق.
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