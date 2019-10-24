بحث مشاكل الشركات الفنية والهندسية الإيرانية في كردستان العراق

والتقى القنصل الإيراني العام "مهدي شوشتري" مع الدكتور "هوال أبو بكر" ،محافظ السليمانية ، لمناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق.

و ناقش شوشتري مشاكل بعض الشركات الهندسية الإيرانية في المشاريع الجارية في محافظة السليمانية ودعا إلى مساعدة محافظ السليمانية لحل القضايا المثارة.

من جانبه أعلن محافظ السليمانية عن استعداده للمتابعة والمساعدة في حل هذه المشكلات.

كما بحث الطرفان تدعيم البنية التحتية الحدودية وتوفير التسهيلات للمواطنين الإيرانيين والعراقيين بغرض توسيع السياحة وتيسير التجارة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان العراق.

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