٢٤‏/١٠‏/٢٠١٩ ٣:٥١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83529787
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في 6 أشهر من هذا العام ؛

زيادة صادرات البضائع الإيرانية على الرغم من الحظر المفروض على التجارة الخارجية

زيادة صادرات البضائع الإيرانية على الرغم من الحظر المفروض على التجارة الخارجية

كاشان/ 24 تشرين الأول/أكتوبر/ ارنا – قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن الحظر الجائر للعدو على إيران قد استهدف التجارة الخارجية، لكن على الرغم من ذلك، فقد زادت الصادرات بنسبة 22.5 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

 واضاف حميد رضا زادبوم للصحفيين في كاشان اليوم الخميس: هذه الإحصاءات تظهر جيدا أن عملية التصدير تسير بشكل جيد على الرغم من جميع المشكلات، وتشير بعض الإحصاءات إلى انخفاض بنسبة 10٪ في قيمة البضائع المصدرة المتعلقة بطريقة حساب الأسعار في الجمارك.

وتم الإعلان سابقا عن تصدير البضائع غير النفطية من جمارك الجمهورية الإسلامية الايرانية خلال الاشهر الـ 6 الأولى من هذا العام بزنة 70 مليون  طن وبقيمة حوالي 20 مليار و900 مليون دولار ، منها 33 مليون دولار تتعلق بتصدير السجاد والصناعات ذات الصلة من كاشان.

انتهى

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