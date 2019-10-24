ذهبيتان وبرونزية واحدة لإيران في منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

واقيمت منافسات الأوزان الاربعة الثانية اليوم الخميس حيث احرز المصارع «بجمان بشتام» في وزن ۷۷ کغم الميدالية الذهبية فيما حصل مواطنه «امین میرزاده» في وزن ۱۳۰ کغم الميدالية البرونزية.

كما استطاع العداء الايراني "مهدي بيرجهان" الفوز بذهبية سباق 400 متر موانع في بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة والتي تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من ١٨ الى ٢٨ من الشهر الحالي .

وسجل العداء الإيراني 49 ثانية و60 بالمائة من الثانية في سباق 400 متر موانع .

وكان العداء الإيراني "حسن تفتیان قد حاز على ذهبية سباق 100 متر بتسجيل 10 ثواني و24 بالمائة من الثانية.

و افتتحت يوم الجمعة الماضي منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة بمشاركة منتخبات القوات المسلحة الايرانية والتي تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من ١٨ الى ٢٨ من الشهر الحالي .

وكان حفل الافتتاح الذي اقيم بالملعب الرئيسي لمدينة ووهان الرياضية قد بدأ باستعراض دخول المنتخبات المشاركة والتي بلغ عددها ١٢٠ منتخب من كافة القارات والتي قدمت للمنافسة في ٢٣ لعبة كاكبر حدث رياضي عالمي بعد الاولمبياد الصيفية.

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