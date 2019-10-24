نجاح إيران في حفر أطول نفق للمياه في سريلانكا

وقد رسا هذا المشروع المتعدد الاغراض على الخبراء الايرانيين في اطار منافسة دولية لحفر أطول نفق لايصال المياه في سيرلانكا.

هذا النفق ، الذي يعد أحد أطول الأنفاق المائية في سريلانكا بطول 15 الفا و290 مترا ، تم انجازه من قبل الخبراء الايرانيين.

أظهر الإتمام الناجح لهذا المشروع الدولي للعالم، أن المتخصصين الإيرانيين هم أول من يقدم الخدمات على الرغم من كل المصاعب.

وقال مدير المشروع : تم الانتهاء من أعمال الحفر في هذا النفق الطويل من خلال آليتي حفر ميكانيكي موضحا أن هذا النفق هو واحد من أنفاق المياه الطويلة القليلة في العالم .

يقع المشروع في جنوب شرق سريلانكا ، على بعد 200 كم من العاصمة ، ويتضمن سدين ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بسعة 20 ميغاواط ونفق لنقل المياه بطول 25 كم.

في وقت سابق، أعلن وزير الطاقة رضا أردكانيان، عن الجهود المبذولة لتصدير الخدمات الهندسية التقنية الايرانية الى اقصى بقاع العالم.

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