استئناف مفاوضات تبادل الطاقة بين إيران وأذربيجان

خلال اجتماعه اليوم الخميس مع وزير الطاقة الأذربيجاني، شدد رضا أردكانيان ، على تسريع البناء المشترك للقدرات الكهرومائية الأخرى في آرس ، ومقايضة الغاز بالكهرباء والاستثمار الاذربيجاني في بناء محطة طاقة بقدرة 500 ميغاواط في منطقة أستارا الحدودية.

كان الاحتفال بالذكرى الخمسين للتعاون المشترك في استغلال نهر أرس الحدودي من المحاور الاخرى في محادثات الوزيرين.

ويرافق الرئيس روحاني في زيارته الى باكو لحضور قمة دول عدم الانحياز، وفد يضم وزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي ووزير الاقتصاد فرهاد دج بسند ووزير الطاقة رضا اردكان .

جدير بالذكر أن قمة منظمة حركة عدم الانحياز ستقام غدا في مدينة باكو.

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