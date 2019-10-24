إيران وروسيا تؤكدان على حفظ الاتفاق النووي

واشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إلى لقاء سيرجي ريابكوف وعباس عراقجي اليوم والخميس ، وأعلنت إن الجانبين ناقشا تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة وحول كيفية حل البرنامج النووي الإيراني.

ووفقا للبيان، أكد الجانبان من جديد التزامهما بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق من خلال التقيد الصارم للتعهدات، مع مراعاة توازن المصالح ومبدأ التنفيذ المتبادل الذي تستند إليه الخطة العملية.

وركز الاجتماع أيضا على الوضع في الخليج الفارسي ، وأعرب نائبا وزيري الخارجية الإيراني والروسي عن دعمهما للمبادرات البناءة والصادقة التي تهدف إلى منع تصاعد التوترات.

المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي كان قد أعلن يوم الاثنين الماضي إنه يأمل في أن ترى إيران اجراء خاصاً من جانب الدول المتبقية في الاتفاق النووي ، وإلا فإننا سنكون مستعدين لاتخاذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات في اطار الاتفاق النووي.

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