العميد نقدي: سلسلة هزائم العدو تعود لاقتدار ايران

وفي كلمة له الخميس خلال ملتقى للتعبويين في مدينة اصفهان (وسط ايران) قال العميد نقدي، ان اميركا اليوم غائصة في مستنقع مشاكلها الداخلية وهي آيلة الى الافول والانهيار الا ان وسائل الاعلام الاستكبارية توحي للعالم على العكس من ذلك.

واضاف، ان ديون اميركا تزداد كل عام بمقدار تريليون دولار لتضاف الى ديونها المتراكمة عليها البالغة 22 تريليون دولار.

واشار الى تذمر شعوب العالم من سياسات اميركا وقال، ان المناطق الكردية في مختلف الدول تطلق شعار "الموت لاميركا".

ونوه العميد نقدي الى اقتدار ايران في المنطقة والعالم، لافتا الى استدراج واعتقال مدير قناة التلغرام المناهض للثورة الاسلامية روح الله زم من قبل استخبارات الحرس الثوري رغم انه كان يحظى بحماية امنية واستخبارية غربية كبيرة وكذلك اسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة المتطورة جدا غلوبال هاوك بواسطة منظومات الدفاع الجوي الايرانية الصنع، معتبرا كل ذلك ثمرة لجهود وابداع الجيلين الثالث والرابع للثورة.

واشار كذلك الى ضعف حلفاء اميركا امام اصدقاء الثورة الاسلامية واضاف، ان الطائرات المسيرة لشباب اليمن عبرت القبب الحديدية واستهدفت منشآت النفط السعودية واوقفت نشاطها لعدة اشهر.

واكد العميد نقدي باننا نوجه الصفعة لاميركا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والامنية رغم ان ادواتنا الدفاعية لا تقاس بما يملكون هم وان عدم التوازن ملموس ايضا في الادوات الاعلامية والدعائية.

انتهى ** 2342