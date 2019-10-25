قائد حرس الحدود: هدف ايران هو الحفاظ على امن المنطقة والصداقة مع الدول الجارة

وفي تصريحه الخميس خلال تفقده لمراكز خفر السواحل للبلاد في مياه الخليج الفارسي وجزيرة كيش (جنوب) قال العميد رضائي، ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو الحفاظ على امن المنطقة والصداقة مع الدول الجارة في حين ان اميركا تسعى، عبر زعزعة الامن واثارة الخوف، للهيمنة وتحقيق مصالحها في هذه المنطقة.

واعتبر العميد رضائي منطقة الخليج الفارسي بانها ليست منطقة حربية واضاف، من المؤكد ان الاستقرار في هذه المنطقة يتحقق بدون تواجد الاساطيل الحربية الاجنبية.

وتابع قائلا، ان سكان منطقة الخليج الفارسي تعايشوا سلميا في ظل الثقافة والتاريخ المشترك في حين ان القوى الاتية من خارج المنطقة تخدش الامن والاستقرار فيها.

واعتبر تواجد القوات الاجنبية في منطقة الخليج الفارسي بانه غير مشروع ومخل بالامن والاستقرار فيها واضاف، ان هذا التواجد غير الشرعي قد اثار قلق وهواجس دول الخليج الفارسي.

ولفت الى المناورات المشتركة بين اميركا ودول في المنطقة في مياه الخليج الفارسي وخليج عدن وبحر عمان والبحر الاحمر ، واعتبرها بانها تهدف الى اثارة الخوف وزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتحقيق بعض المصالح من ورائها.

واضاف العميد رضائي، ان تواجد اساطيل اميركا ودول من خارج المنطقة في الخليج الفارسي يعتبر تواجدا غير مشروع ويتوجب على المراجع القانونية الدولية مثل منظمة الامم المتحدة العمل على تلبية مطالب شعوب المنطقة المستاءة من هذا التواجد.

*تعزيز الدبلوماسية الحدودية مع الدول الجارة

واعتبر قائد قوات حرس الحدود الايراني تعزيز الدبلوماسية الحدودية خاصة مع الدول الجارة بانه من توجهات وسياسات البلاد واضاف، ان قوات حرس الحدود للجمهورية الاسلامية الايرانية تفتخر بان لها في مجال الدبلوماسية الحدودية دبلوماسية معرّفة وفاعلة ومؤثرة مع الدول الجارة.

*تاسيس قوات خفر سواحل في جزيرة كيش للحفاظ على امن الصيد

واعلن العميد رضائي عن تاسيس قوات خفر سواحل للحفاظ على امن الصيد في جزيرة كيش قريبا وقال، انه سيتم تاسيس هذه القوات في غضون شهر بهدف توفير امن الصيد في المنطقة والتصدي للمخلين بامن الصيادين ومنع التعدي على مياه الصيد الاقليمية في الجزيرة.

انتهى ** 2342