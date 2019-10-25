أمانة مجلس الوزراء العراقي تعلن عن آلية تمويل اصلاحات عبد المهدي

وذكر المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح صحفي، إن "حزم الإصلاحات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء قسمت من حيث التمويل والتنفيذ".

وأضاف أن "بعض الحزم مولت من موازنة الطوارئ في موازنة 2019 وأخرى عن طريق البنك المركزي المصارف الحكومية".

وتابع ان "بعض القرارات في الحزم الإصلاحية الحكومية ستدرج ضمن مسودة موازنة 2020 ذات التمويل المستمر والكبير”، مبينا ان “إضافة التعيينات ستكون من بينها".

فيما اكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي ،الخميس ، أن جلسة البرلمان المقرر انعقادها السبت ستكون مكملة لإصلاحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجديدة.

وذكر عليوي في تصريح صحفي، ان "جلسة السبت المقبل لازالت قائمة ولم يتم تأجيلها كون انعقادها أمر ضروري للتوصيات على تعديل القوانين المتعلقة بمطالب المتظاهرين".

وأوضح، ان "الجلسة ستخصص لمناقشة قرارات الحكومة والبرلمان بشأن المتظاهرين وتمرير اغلب القوانين المهمة".

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