روحاني: الخلافات بين الدول الاسلامية تصب في مصلحة اميركا

وخلال لقائه اليوم الجمعة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد في العاصمة الاذربيجانية باكو على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في حركة دعم الانحياز، دعا الرئيس روحاني جميع الدول الاسلامية للوحدة ووضع خلافاتها جانبا وقال، ان الدول الاسلامية هي كالاسرة الواحدة يجب ان تكون موحدة ومتضامنة وان تعمل على حل وتسوية خلافاتها كونها تصب في مصلحة اميركا.

واضاف الرئيس الايراني، انه لو اتحدت الدول الاسلامية مع بعضها البعض فليس باستطاعة اي بلد حتى اميركا خلق المتاعب لها.

واعتبر روحاني مشاكل المنطقة بانها ناجمة عن تدخل ودور الاجانب وأشار إلى حرب اليمن والمجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني وتاثير ذلك على علاقات دول المنطقة وقال: لقد بذلت إيران كل ما بوسعها لتسوية المشاكل التي تثير الخلافات بالمنطقة عبر الحوار.

ووصف روحاني بنغلاديش بانها دولة اسلامية كبيرة وصديقة لايران واشار الى القواسم المشتركة التاريخية والثقافية العميقة بين البلدين والشعبين وقال اننا نتطلع الى علاقات ثنائية واقليمية ودولية متطورة اكثر بين طهران ودكا.

واعرب عن ارتياحه للتقدم الاقتصادي الحاصل في بنغلاديش والناجم عن تخطيط دقيق وقال ان ايران مستعدة لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع بنغلاديش ولاسيما في حقل الطاقة .

واشار روحاني الى استقبال بنغلاديش للمشردين الروهينغا، معلنا استعداد ايران لدعم بنغلاديش في هذا المجال .

بدورها اشارت رئيسة وزراء بنغلاديش الى المشتركات والاواصر العميقة بين شعبي البلدين مؤكدة ان بلادها تتطلع لتطوير علاقاتها مع كافة البلدان ولاسيما الدولة الصديقة والمسلكة ايران .

واعتبرت شيخة حسينة واجد الوحدة بانها الضمانة لنجاح الدول الاسلامية وقالت انه لو اتحدت الدول الاسلامية فانها ستشكل قوة كبرى.

وادانت استخدام اداة الحظر ضد الدول وقالت، انني لا استطيع ان استوعب مسالة انه لماذا تتصور اميركا بانها قادرة على فرض الحظر على اي بلد تريد وان تقف بوجه الشعوب.

واكدت بان سياسة بلادها الخارجية تقوم على اساس الصداقة مع الجميع ولا عداء مع احد وقالت ان بنغلاديش دولة صغيرة من حيث المساحة لكنها تملك شعبا كبيرا وقد استطاعت تحقيق تقدم اقتصادي جيد واتخذت خطوات كبيرة على صعيد تنفيذ برامج الغذاء والصحة والتعليم .

واستعرضت اخر مستجدات اوضاع المسلمين الروهينغا المشردين من قبل ميانمار وقالت اننا نجري مفاوضات مع حكومة ميانمار لاعادة مسلمي الروهينغا.

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