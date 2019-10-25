الدوري الايراني.. برسبوليس يمطر مرمى شاهين بوشهر بخمسة اهداف

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في مدينة بوشهر بحضور تحو 15 الف متفرج في اطار المرحلة الثامنة من الدوري الايراني الممتاز، سيطر برسبوليس على اجواء المباراة بصورة شبه مطلقة ترجمها الى خمسة اهداف ، كانت حصة مهاجمه علي عليبور 3 اهدف (هاتريك) في الدقائق 6 و 38 و 56 فيما سجل الهدفين الاخرين كل من وحيد اميري (29) وشجاع خليل زادة (68 ).

وسنحت بعض الفرص لفريق شاهين بوشهر لم يحسن لاعبوه استغلالها.

واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه لاعب شاهين بوشهر امير حسين موسى زادة (88) ولاعب برسبوليس فرشاد احمد زادة (92).

وبهذا الفوز فقد ارتفع رصيد برسبوليس الى 15 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد شاهين بوشهر عند نقطة واحدة فقط في ذيل الدوري.

وفي مباريات اخرى جرت اليوم ايضا تعادل سباهان اصفهان على ارضه مع سايبا دون اهداف وخسر تراكتور سازي امام مضيفه صنعت نفط ابادان 2-1 وفاز فولاد خوزستان على نساجي مازندران 1-0 وبيكان على ذوب اهن 2-1 فيما تعادل ماشين سازي تبريز مع نفط مسجد سليمان دون اهداف.

ويتصدر سباهان الدوري الايراني الممتاز برصيد 18 نقطة يليه تراكتور سازي تبريز برصيد 17 نقطة وشهر خودرو مشهد وله 16 نقطة وله مباراة سيخوضها لاحقا مع كل كهر سيرجان.

يتبع ** 2342