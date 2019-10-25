روحاني يدعو لتطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران والجزائر

ولدى لقائه الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح في العاصمة الاذربيجانية باكو اليوم الجمعة على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، اكد الرئيس روحاني ضرورة ان يعمل البلدان على رفع حجم التبادل التجاري بينها عبر تبني اليات جديدة وتدابير خاصة، وقال ان تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بامكانه الاسهام في تعزيز هذا التعاون.

بدوره وصف الرئيس الجزائري المؤقت خلال اللقاء العلاقات بين البلدين بانها تاريخية ومتجذرة، مؤكدا انه على البلدين تذليل جميع العقبات التي تعترض مسار تطوير العلاقات الثنائية .

وعبر بن صالح عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين في معظم المجالات، داعيا للعمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي ليتناسب مع الامكانيات والطاقات المتاحة في ايران والجزائر.

انتهى ** 2342