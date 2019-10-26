قائد الحرس الثوري: نحن اليوم اقوى من اعدائنا

وفي تصريحه خلال لقائه الجمعة قادة وكوادر فيلق "فتح" التابع للحرس الثوري في محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران، قال اللواء سلامي، ان اعداءنا حينما يتحالفون يشكلون اكثر من 60 بالمائة من القوة السياسية والاقتصادية في العالم ولا ينقصهم شيء على صعيد الثقافة والفضاء الافتراضي الا انهم غير قادرين على اتخاذ القرار، لان الادوات تتوقف عن العمل لدى الاذهان المرتعبة.

واشار الى اننا نواجه اليوم حربا كبرى ولا نظير لها في التاريخ المعاصر واضاف، لا يمكن العثور في اي مرحلة من التاريخ على حالة تتحالف فيها كل هذه القوى الكبرى ضد شعب ما وان يصمد هذا الشعب ويتقدم الى الامام ولا يصيبه الضرر ببركة الايمان الالهي فقط.

واشار الى اننا اليوم اقوى من اعدائنا واضاف، ان الاقتدار لا يعني امتلاك القوة فقط بل ان المقتدر هو من يستطيع استخدام القوة لا ان يمتلك القوة فقط.

وقال، ان اعداءنا بمتلكون القوة لكنهم غير قادرين على استخدامها.

وفي جانب اخر من تصريحه اشاد قائد الحرس الثوري بالمبادرة التي اقدم عليها لاعب برسبوليس مهدي ترابي بعد تسجيله هدفا في احدى المباريات حينما ابرز عبارة كتبها على فانلته التي كان يرتديها تحت فانلة الفريق وهي :"السبيل الوحيد لفلاح البلاد= اطاعة القائد".

وقال اللواء سلامي، ان امتلاك القائد نعمة الهية كبرى ، وحتى اميركا واعداءنا الالداء الاخرين يقرون بان اكبر ضعفهم يكمن في عدم امتلاكهم قائدا دينيا.

انتهى ** 2342