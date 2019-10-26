٢٦‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83531245
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التقنیات الفنیة لإعادة بناء الوجه والفكين في ایران اصبحت محلية

التقنیات الفنیة لإعادة بناء الوجه والفكين في ایران اصبحت محلية

طهران / 26تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا- قال رئيس مجمع الدواء والعلاج التابع للهلال الاحمر الايراني ان ايران البلد الوحيد اقليميا الذي بات يمتلك تقنيات اجراء عمليات جراحية لإعادة بناء الوجه والفكين وذلك باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة .

واضاف الدكتور سيد محمد كرمي اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا ان التقنیات الفنیة لإعادة بناء الوجه والفكين اصبحت محلية في ایران، مبینا ان الدول الاوروبية وامريكا هي فقط من تمتلك هذه التقنيات.

 واوضح ان الفرق الطبية الايرانية تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال وان اجراء هكذا عمليات جراحية يتم بواسطة فريق عمل وبمشاركة اربعة شركات معرفية تابعة للهلال الاحمر الايراني .

وبين الدكتور كرمي ان هذه العمليات الجراحية ستساعد المصابين بتشوهات وكسور عميقة من استعادة صحتهم والعودة الى ما كانوا علية قبل تعرضهم للاصابة.

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