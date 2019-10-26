قيادي في حماس: المسجد الأقصى صاعق تفجير

وقال المصري لمراسل ارنا، إن قادة الاحتلال الصهيوني يتصدرون مشهد الاقتحامات للمسجد الأقصى بشكل غير مسوق بهدف فرض معادلات جديدة فيه، لكن نؤكد للعدو أنه لن يجد له موطئ قدم في القدس والأقصى مهما حاول من فر ض حقائق وتغير وقائع على حساب حقوقنا وثوابتنا".

وأضاف أن من يمارس التطبيع مع العدو الصهيوني هو شريك مع الاحتلال باغتصابه لأرضنا وتدنيسه لمقدساتنا"، معتبرا التطبيع مع العدو خنجر مسوم في خاصرة القضية الفلسطينية.

وأكد المصري على أن قضية الأسرى هي القضية المركزية للشعب الفلسطيني ورأس الثوابت وأم الأولويات.

ووجه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال قائلا :"إن شعبكم والمقاومة التي حررت إخوانكم من ذي قبل في وفاء الاحرار سترغم نتنياهو وغانتس وكل قادة الاحتلال الخضوع لصفقة مشرفة".

وقال ان جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الاسرى والمسجد الأقصى تستوجب محاكمة كمجرم حرب امام محكمة الجنايات الدولية مؤكدا ان الشعب الفلسطيني من خلال مسيرات العودة یعلن إصراره على كنس الاحتلال الصهيوني عن ارضه ومن أجل تحرير الأسرى ، مشددا أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مطالبا المجتمع الدولي أن يكون يدا واحده لنصرة الاسرى .

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