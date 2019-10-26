ايران تؤكد ضرورة التسريع في ارسال المساعدات الانسانية الى اليمن

تصريحات "خاجي" هذه جاءت اليوم السبت، خلال اللقاء مع المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية "محمد عبد السلام" الذي يجري زيارة على راس وفد رفيع لطهران.
واشار كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، الى الجهود والمفاوضات التي اجرتها ايران مع مختلف البلدان حول الملف اليمني.
واكد، ان ايران وضعت على جدول برامجها كافة الاجراءات والجهود التي تهدف الى ايقاف الحرب وسفك الدماء واجراء مفاوضات يمنية – يمنية ورفع الحصار الجائر من شعب اليمن؛ كما تؤكد على التسريع في ارسال المساعدات الانسانية الى هذا البلد.
الى ذلك، قدم "عبد السلام" شرحا حول اخر المستجدات السياسية والميدانية في بلاده؛ مشيدا بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية السياسية والانسانية المساندة للشعب اليمني.
انتهى ** ح ع
طهران / 26 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة " علي اصغر خاجي" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومنذ اندلاع الحرب الجائرة ضد اليمن وضعت على سلّم برامجها الجهود الهادفة الى وقف الحرب وسفك الدماء واجراء حوار يمني – يمني ورفع الحصار الجائر من الشعب اليمني؛ كما اكدت ضرورة التسريع في وتيرة ارسال المساعدات الانسانية الى هذا البلد.
تصريحات "خاجي" هذه جاءت اليوم السبت، خلال اللقاء مع المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية "محمد عبد السلام" الذي يجري زيارة على راس وفد رفيع لطهران.
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