العراق يوافق على إعادة فتح حدود سومار 

وأضاف بازوند في تصريح له مساء اليوم السبت خلال اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، "من المقرر عقد إجتماع في هذا الصدد ومناقشة الموضوع مع الجانب العراقي بصورة تفصيلية".

وفي اشارة الى ان السبب وراء إغلاق حدود سومار هو عدم استعداد الجانب العراقي، أكد ان محافظية كرمانشاه أكثر من أي جهة أخرى حريصة على التسريع في اعادة فتح هذه الحدود.

وفي جانب آخر، لفت الى ضرورة توظيف كافة الامكانيات المتوفرة في حدود برويزخان للنهوض بصادرات السلع.

وفي سياق متصل، وصف بازوند الأسواق الحدودية بأنها أرضية ملائمة جدا؛ وأكد ان ايلاء مزيد من الاهتمام الى هذه الأسواق يسهم في احتواء الكثير من المشكلات الاقتصادية في البلاد.

وتم صيف العام الحالي اغلاق حدود سومار من قبل المسؤولين العراقيين.

وتقع حدود سومار على بعد 67 كيلومترا من مدينة كيلانغرب و90 كم من مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه.

انتهى**أ م د



