ظريف: لليمن سبيل واحد فقط للحل السياسي

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لقد التقيت محمد عبدالسلام اليوم في طهران. تباحثنا حول جملة من القضايا من ضمنها احدث الجهود الرامية لانهاء الحرب الجارية بقيادة السعودية والكارثة الانسانية.

واضاف: هنالك سبيل واحد فقط للحل السياسي للحد من هذه المصيبة المصطنعة وان هذا الحل يمكن الوصول اليه بمشاركة جميع اللاعبين فحسب.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اكد ضرورة انهاء المجازر بحق الشعب اليمني ورفع الحصار عنه، معتبرا الحل السياسي بانه السبيل الوحيد لانهاء ازمة اليمن.

وخلال استقباله كبير المفاوضين اليمنيين محمد عبدالسلام في طهران اليوم السبت، اعرب ظريف عن اسفه للظروف الصعبة الناجمة عن الحرب المفروضة والحصار الخانق ضد الشعب اليمني على مدى نحو 5 اعوام، داعيا الى انهاء المجازر بحق المدنيين ورفع الحصار عن اليمن.

واكد وزير الخارجية الايراني بان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء ازمة اليمن، واعلن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لوقف اطلاق النار وانجاز المفاوضات اليمنية –اليمنية، مجددا استعداد البلاد لارسال المساعدات الانسانية الى اليمن.

من جانبه وجّه كبير المفاوضين اليمنيين خلال اللقاء الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها للشعب اليمني.

وقدم عبدالسلام شرحا عن احدث اوضاع اليمن والافاق المستقبلية في مجال حل الازمة عبر الطرق السياسية وكذلك احدث الاوضاع الانسانية في اليمن.

كما التقى محمد عبدالسلام اليوم السبت ايضا كبير مساعدي الخارجية الايرانية علي اصغر خاجي.

انتهى ** 2342