انتهاء اجتماع القمة لحركة عدم الانحياز في باكو

وفي ختام هذا الاجتماع الذي استمر يومين تم التوقيع على عدد من الوثائق والبيانات من ضمنها البيان المشترك خاصة دعم القضية الفلسطينية.

وتولت جمهورية اذربيجان مع بدء اجتماع القمة رئاسة حركة عدم الانحياز لفترة 3 اعوام حيث تسلمتها من فنزويلا التي تولتها قبل ذلك.

وعقدت القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز يومي الجمعة والسبت في باكو وشارك فيها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني تلبية لدعوة من نظيره الاذربيجاني الهام علييف.

والقى الرئيس روحاني كلمة في القمة اول امس الجمعة استعرض خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية المهمة.

وكان اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الحركة قد عقد قبيل انعقاد القمة.

انتهى ** 2342