السيد عمار الحكيم يدعو للتعامل بحزم مع الخارجين على القانون ودعم المطالب المشروعة

وحسب ما اورده موقع "صوت العراق" قال السيد عمار الحكيم في تغريدة على {تويتر} انه” في الوقت الذي نجدد فيه التحذير من الاندساس في اوساط المتظاهرين واستهداف المواطنين والمنشآت العامة والخاصة وإشاعة الفوضى، ندعو الحكومة والأجهزة الأمنية الى التعامل بحزم و قوة مع الخارجين على القانون والعصابات الإجرامية والحفاظ على هيبة الدولة وحماية الشعب”.

واكد على” موقفه الثابت وقناعتنا الراسخة بحق المواطنين في التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي ودعم المطالب المشروعة ومطالبة مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية بتحقيق وتلبية تطلعات ابناء شعبنا”.

انتهى ** 2342