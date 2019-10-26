٢٧‏/١٠‏/٢٠١٩ ٢:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83532148
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الجيش السوري يتابع انتشاره بريف الحسكة الشمالي ويبسط سيطرته على 8 قرى

الجيش السوري يتابع انتشاره بريف الحسكة الشمالي ويبسط سيطرته على 8 قرى

طهران / 27 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- تابعت وحدات من الجيش السوري السبت انتشارها على محور طريق تل تمر – رأس العين بريف الحسكة الشمالي، وبسطت السيطرة على 8 قرى بالمنطقة.

وأضافت وكالة "سانا" الرسمية، أن وحدات الجيش دخلت الحدود الإدارية لمدينة رأس العين على محور طريق تل تمر رأس العين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة.

وأشارت إلى أن القوات السورية تابعت انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي ودخلت منذ صباح السبت 8 قرى على طريق تل تمر رأس العين وهي السيباطية والجميلية وخربة الدبس والقاسمية والرشيدية والداوودية والعزيزية والظهرة، لتصل إلى مشارف الحدود السورية التركية.

ولفتت إلى أن الوحدات تتابع تقدمها وانتشارها في ريف المدينة وصولا إلى الحدود السورية التركية.

ووسع الجيش السوري يوم الجمعة من نطاق تحركه، وعزز انتشاره في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة، حيث تحركت بعض الوحدات العسكرية من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة.

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