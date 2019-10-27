وسائل إعلام: مقتل أبوبكر البغدادي في ادلب شمال سوريا

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لـمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة كان أحد أهم أهدافها أبو بكر البغدادي.

وأضافت "نيوزويك" أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل في إدلب هو البغدادي، مشيرة إلى أنهم يتحققون من ذلك.

وبين أعضاء فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة التي قامت بالعملية يوم السبت، أن الموقع الذي تمت استهدافه كان تحت المراقبة لبعض الوقت.

وفي منتصف سبتمبر 2019، انتشرت رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم تحدث فيها عن خطط تنظيمه اللاحقة، وحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.

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