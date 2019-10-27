الميداليات الآسيوية تزين صدور جميع اللاعبين الإيرانيين للتجديف

واستضافت كوريا الجنوبية بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للتجديف وحصل جميع أعضاء المنتخب الإيراني على ميدالية في هذا الحدث الرياضي ، حيث حصلوا على 2 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات برونزية.

ونال عاقل حبيبيان الميدالية البرونزية في سباق التجديف الفردي للوزن الخفيف.

في سباق التجديف الرباعي، فاز الفريق النسوي الإيراني بالميدالية البرونزية بمشاركة "مريم اميدي بارسا" و"كيميا زارعي" و"زينب نوروزي" و"شكيبا وقوفي".

في سباق التجديف للوزن الثقيل للرجال، فاز فريق التجديف الإيراني، بمشاركة "بهمن ناصري" و"ميلاد الله ورديان" و"امير حسين محمود بور" و"سياوش سعيدي" ، بالميدالية البرونزية.

واحرز لاعبو التجديف الإيراني أمس ميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين.

مع هذه النتائج ، فان جميع الرياضيين الإيرانيين قد احرزوا ميداليات في بطولة آسيا للتجديف.

انتهى