۱۰ مرشحين إيرانيين لجائزة "استريد ليندجرين" لأدب الطفل

تعتبر جائزة استريد لندجرين أكبر جائزة سنوية لأدب الأطفال في العالم، وتقدم تكريما لكامل إنتاج الكاتب من حكومة السويد وتمنح كل عام، وتبلغ قيمة الجائزة 5 ملايين كرونة سويدية تقريبا (770 ألف دولار) لتكون بذلك أكبر جائزة لأدب الأطفال والشباب في العالم، مما يدل على أن تطوير مهارة القراءة للأطفال والشباب أمر في غاية الأهمية.

وتمنح الجائزة للكتاب، والرسامين، والروائيين، ولمن له نشاط مميز في عملية الترويج للقراءة، كما يمكن أن تمنح الجائزة لفائز واحد أو عدة فائزين بغض النظر عن اللغة أو الجنسية، وتدار الجائزة من قبل المجلس السويدي للفنون.

وكتب الموقع الرسمي لجائزة أستريد ليندجرن: اختارت لجنة التحكيم في معرض فرانكفورت للكتاب في 17 أكتوبر، المرشحين لجائزة أستريد ليندجرن التذكارية لعام 2020 ، حيث ضمت القائمة 237 ممثلا من 68 دولة في العالم، هذه القائمة هي قائمة ذهبية لجميع المهتمين بأدب الأطفال والشباب.

من هي استريد لندجرين؟

استريد ليندجرين هي كاتبة سويدية شهيرة ، ترجمت أعمالها إلى أكثر من تسعين لغة. بعد أن قامت هذه الكاتبة بحركة تجديد في أدب الأطفال؛ حيث جمعت بين الإبداع الفني والالتزام بحقوق الشباب والطفل. وقد رحلت استريد ليندجرين في عام 2002 عن عمر يناهز 94 عاما، لكن حكاياتها العالقة في الوجدان ستبقى للأبد.

وتكريما لذكرى الكاتبة الراحلة، وتشجيعا لأدب الأطفال والشباب حول العالم، قامت الحكومة السويدية بإطلاق جائزة عالمية تحمل اسمها " جائزة استريد ليندجرين التذكارية".

انتهى