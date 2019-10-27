نشر قوات مكافحة الإرهاب في بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية

وذكرت قناة العراقية الرسمية في خبر عاجل تابعته /المعلومة/، أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في بعض مناطق بغداد”.

وأضافت، أن الانتشار يأتي “لحماية المنشآت السيادية والحيوية من ان تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة لانشغال القوات الامنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين”.

وفي نفس السياق أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأحد، أن عبد المهدي مستمر في تنفيذ مهامه وليس لديه أي نية للاستقالة من منصبه.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان "عبد المهدي لم يتحدث عن الاستقالة ولا حتى مع أقرب المقربين منه، وهو الآن يعتبر أن لديه مهمة تتمثل بتحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء تعديلات وزارية، ولا نية له أو حتى فكرة للاستقالة" مؤكداً ان "الحديث عن استقالة عبد المهدي عار عن الصحة".

يذكر أن وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت عن وجود نية لدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالاستقالة من منصبه.

انتهى