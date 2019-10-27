وزير الثقافة يعزي بوفاة العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي

وقال سيد عباس صالحي في رسالة عبر تويتر اليوم الأحد : أن العلامة والمؤرخ المعاصر السيد جعفر مرتضى العاملي يذكرنا بعلماء كبار مثل "آقا بزرك طهراني" ويعد لوحده مؤسسة علمية كبيرة، حيث قام بتأليف العديد من الموسوعات العملية سيرة النبي الاعظم (35 مجلدا) الامام علي (53 مجلدا) ) والامام الحسين ( 24 مجلدا) وعشرات الأعمال القيمة الأخرى مع مجموعة واسعة من النتاجات الفكرية.

وغيب الموت العلامة والمحقق القرآني السيد جعفر مرتضى العاملي بعد صراع طويل مع المرض.

السيد مرتضى ولد بتاريخ 25 صفر 1364 هـ (6 يناير 1945 م) في بلدة دير قانون رأس العين الواقعة بقضاء صور بجنوب لبنان، وأصل عائلته من بلدة عيثا الجبل في قضاء بنت جبيل.

درس مقدمات العلوم الإسلامية على يد والده في لبنان، ثم توجه إلى النجف لمتابعة التحصيل وذلك سنة 1962.

في سنة 1382 هـ (1962 مـ) انتقل من النجف لمواصلة الدراسة والتدريس في الحوزة العلمية بمدينة قم الإيرانية.

عاد إلى لبنان أواخر سنة 1993، وأسس هناك حوزة علمية باسم حوزة الإمام علي بن أبي طالب (ع).

كما أنشأ المركز الإسلامي للدراسات بعد عودته إلى لبنان، وله العديد من المؤلفات غالبها متخصص في التاريخ الإسلامي.

الصحيح من سيرة النبي الأعظم. يتحدث عن سيرة النبي محمد، ويقع في خمس وثلاثين مجلدا، وقد حاز هذا الكتاب على جائزة كتاب العام في إيران، والصحيح من سيرة الإمام علي. يتحدث عن سيرة علي بن أبي طالب، ويقع في ثلاث وخمسين مجلدا.

انتهى