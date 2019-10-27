٢٧‏/١٠‏/٢٠١٩ ٣:١٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83532471
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بدء العمل بالتجارة التفضيلية بين إيران وأوراسيا اليوم

بدء العمل بالتجارة التفضيلية بين إيران وأوراسيا اليوم

طهران/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - بدأ العمل بالتجارة التفضيلة بين إيران والاتحاد الأوروبي الآسيوي اليوم على 862 سلعة.

ووفقا للجمارك الإيرانية ، فإن الاتفاقية المؤقتة بشأن الترتيبات التفضيلية لإيران وأوراسيا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 27 أكتوبر، ومن المقرر بعد مرور عام على تنفيذ هذا الاتفاق، سيتم توفير ترتيبات التجارة الحرة مع منطقة اوراسيا.

تتضمن الاتفاقية 862 سلعة، بما في ذلك 360 سلعة من السلع التفضيلية الايرانية للأوراسيا و 502 سلعة من السلع التفضيلية الأوراسية إلى إيران.

في الوقت الحالي، يضم الاتحاد الاوراسي خمس بلدان هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزيا، لكن هناك أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية اعلنت استعدادها للعمل في اطار الاتحاد.

انتهى

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