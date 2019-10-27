رئيس مجلس الشورى الإسلامي يعزي بوفاة العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي

في هذه الرسالة، وصف لاريجاني، النتاجات الفكرية ومؤلفات العلامة العاملي وجهوده في التدريس والبحث والتاريخ الإسلامي والدفاع عن المعارف القرآنية والتشيع وجهوده المستمرة في شرح سيرة أهل

البيت (ع) بالخالدة، مقدما التعازي والمواساة بمناسبة رحيل هذا العالم والباحث الديني بالتزامن مع ذكرى وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) واستشهاد الإمام حسن المجتبى (عليه السلام) الى صاحب

العصر والزمان والحوزات العلمية وعلماء الدين وتلاميذه و افراد عائلته الجليلة وشعب لبنان ، داعيا له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لذويه.

غيب الموت العلامة والمحقق القرآني السيد جعفر مرتضى العاملي بعد صراع طويل مع المرض.

السيد مرتضى ولد بتاريخ 25 صفر 1364 هـ (6 يناير 1945 م) في بلدة دير قانون رأس العين الواقعة بقضاء صور بجنوب لبنان، وأصل عائلته من بلدة عيثا الجبل في قضاء بنت جبيل.

درس مقدمات العلوم الإسلامية على يد والده في لبنان، ثم توجه إلى النجف لمتابعة التحصيل وذلك سنة 1962.

ومن ثم انتقل من النجف لمواصلة الدراسة والتدريس في الحوزة العلمية بمدينة قم الإيرانية.

عاد إلى لبنان أواخر سنة 1993، وأسس هناك حوزة علمية باسم حوزة الإمام علي بن أبي طالب (ع).

كما أنشأ المركز الإسلامي للدراسات بعد عودته إلى لبنان، وله العديد من المؤلفات غالبها متخصص في التاريخ الإسلامي.

الصحيح من سيرة النبي الأعظم. يتحدث عن سيرة النبي محمد، ويقع في خمس وثلاثين مجلدا، وقد حاز هذا الكتاب على جائزة كتاب العام في إيران، والصحيح من سيرة الإمام علي. يتحدث عن سيرة علي بن أبي طالب، ويقع في ثلاث وخمسين مجلدا.

انتهى