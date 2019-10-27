ربيعي: مقتل البغدادي لايعني نهاية تنظيم داعش

و كتب المتحدث باسم الحكومة في سلسلة من التغريدات في حسابه على تويتر: مقتل البغدادي، نهاية رمز الإرهاب المدمر؛ وضخ فكر الموت في نسيج المجتمعات الإنسانية وتدمير صورة الإسلام لدى الرأي العام في جميع أنحاء العالم.

واضاف ربيعي: لن يتم تدمير أساس داعش بالقنابل وقذائف الهاون ولا زال الارهاب ينمو وينتشر. الانتشار باستخدام البترودولارات الإقليمية ومظاهر الفكر التكفيري. يجب تجفيف هذين المصدرين.

وصرح المتحدث باسم الحكومة : ايران في طليعة محاربة الإرهاب بتقديمها مشروع عالم خال من العنف ومكافحة التطرف على الصعيد الدولي، وهي من بين رواد مكافحة داعش والدعوة إلى نهج دبلوماسي.

واكد ربيعي أن الإرهاب في الشرق الأوسط هو نتاج السياسات العسكرية الأمريكية ونهب النفط ودعم الاستبداد، مضيفا : الولايات المتحدة تحاول احتكار الخطاب الحضاري ، وتصوير الحملات العسكرية والعقوبات الجائرة بمثابة جزء من الحرب ضد الإرهاب، في حين أن الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو نتاج السياسات العسكرية ونهب النفط ودعم الاستبداد الامريكي.

انتهى