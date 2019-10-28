تعلیق وزیر الثقافة والارشاد الإسلامي على مقتل زعيم داعش

وجاء ايضا في تغريدة سيد عباس صالحي اليوم الاثنين: : لقد سفكت الدماء في المنطقة على مدى عقود بواسطة القاعدة وطالبان وداعش وغيرها، بين حين وآخر يعرضون اجسادا مجهولة باسماء ملاعمر واسامة بن لادن والزرقاوي والبغدادي، ويطلقون ابواق النصر. هذه الجثث ليست ايقونات للنصر، بل مبعثا للرائحة الكريهة.

يذكر ان مجلة "نيوزويك" الاميركية اوردت نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون بان مروحيات تابعة للجيش الاميركي قتلت اول امس زعيم تنظيم "داعش" ابوبكر البغدادي في شمال غرب مدينة ادلب السورية.

واعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تصريح له امس الاحد عن مقتل البغدادي.

انتهى** 2344