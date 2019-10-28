المنتخب الایرانی للتایکواندو يحرز وصافة بطولة صربيا الدولية

واقيمت الدورة الثامنة عشرة لمنافسات لتايكواندو الدولية في مدينة بلغراد الصربية بمشاركة 285 لاعب .
وشارك المنتخب الايراني بستة لاعبين حيث فاز جميعهم بالميداليات حيث حصل سروش احمدي (وزن ۶۸- کیلوغرام)، میرهاشم حسیني وزن تحت ۷۴ کغم على ذهبيتين واللاعب آرمین هادي بور وزن تحت ۵۸ کغم على فضية وفرزان عاشورزاده وزن تحت۶۳ کغم، سجاد مرداني وسعید رجبي وزن فوق ۸۷ كغم على ثلاث برونزيات.
واحرز منتخب ایران للتايكواندو وصافة بطولة صربيا الدولية بحصوله على ذهبيتين وفضية واحدة وثلاث برونزيات بمجموع 20 نقطة.
وفاز المنتخب المكسيكي بالمركز الاول بحصوله على ثلاث ذهبيات وفضية واحدة محرزا 24 نقطة.
انتهى**م م**
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