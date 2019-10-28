قطاف الذهب الأحمر في آزادشهر بمحافظة جلستان

وتصل المساحة المزروعة بالزعفران في إيران حوالي 80 ألف هكتار، في حين بلغ مستوى قطاف الزعفران فيها خلال الأعوام السابقة بين 3.5 الى 4 كيلوجرامات للهكتار الواحد، فيما بلغ إنتاجه خلال العام الماضي حوالي 350 طناً، ويزرع الزعفران في أماكن مختلفة في إيران تصل الى 17 محافظة.

ويسمي الإيرانيون نبتة الزعفران بالذهب الأحمر، وكما هو معروف عالمياً الموطن الأصلي للزعفران سفوح جبال «ألوند» بمحافظة همدان غرب إيران وضواحيها، والإيرانيون كانوا أول من عرفوا هذا النبات القيم وأخذوا يزرعونه منذ القدم في مناطق مختلفة مثل (قم وأصفهان وفارس وجنوب محافظة خراسان).

ويكسب الزعفران الطعام نكهة طيبة ولوناً زاهياً، ولاستعماله فوائد طبية مهمة، منها التقليل من نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، والتقليل من ضغط الدم، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والتشنج، كما أنه يقوي الذاكرة ويهدئ الأعصاب.

ويستخدم الزعفران كذلك في صناعة السجاد الحريري الإيراني، حيث استخدم النساجون الإيرانيون لون الزعفران باعتباره لوناً طبيعياً ذا ثبات في حياكة السجاد الى جانب ألوان طبيعية أخرى، كان يعتمد عليه الخطاطون والمدونون كمحبرة قيمة وعطرة في كتابة وتحرير المخطوطات، وكان بعض الملوك والسلاطين ممن يعتقدون باليمن والبركة التي يحظى بها الزعفران يصدرون المراسم الملكية والقوانين والقرارات المهمة مكتوبة بالزعفران.