لاعب الكرة الايراني " انصاري فرد" ضمن افضل هدافي الدوري القطري

طهران / 25 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اكد خطيب صلاة الجمعة في طهران لهذا الاسبوع حجة الاسلام محمد حسن ابوترابي فرد، بان اميركا والكيان الصهيوني والدول المواكبة لهما يفهمان لغة واحدة فقط وهي لغة القوة.