الكويت: ندرس مبادرة الرئيس الإيراني المتعلِّقة بأمن الخليج الفارسي

وردّاً على سؤال من قبل الصحفيين في احتفالية الأمم المتحدة أمس، حول مبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني المتعلِّقة بأمن الخليج الفارسي، قال الجارالله إن «الكويت تسلًّمت هذه المبادرة، ونحن ندرسها حالياً، وعندما نتخذ القرار سنبلغ طهران به».

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