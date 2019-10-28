درّاجان ايرانيان يحرزان ذهبية وبرونزية في سباق الدراجات الاسيوية 2019

واشار عصفوري اليوم الاثنين الى ان الفريق الايراني المشارك في هذه البطولة يضم اربعة دراجين، بمن فيهم دراجان من اهالي زنجان في فرع الـ 20 انج.

وبحسب هذا المسؤول، فقد احرز المتسابق الايراني "محمد رحمتي" في فرع الـ 20 انج، المركز الاول بينما حل منافسه الياباني ثانيا، وفاز الدراج الايراني الاخر "محمد امين صيدي" بالميدالية البرونزية، واحرز كل من زميله "سبهر خمسه" و"احمد جباري" ميداليتين ذهبية وبرونزية في فرع الـ 26 انج.

يذكر ان سباق الدراجات الهوائية الاسيوي اقيم على مدى يومي السبت والاحد الماضيين في مدينة جاكرتا الاندونيسية.

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