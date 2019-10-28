٢٨‏/١٠‏/٢٠١٩ ٥:٢٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83533556
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درّاجان ايرانيان يحرزان ذهبية وبرونزية في سباق الدراجات الاسيوية 2019

درّاجان ايرانيان يحرزان ذهبية وبرونزية في سباق الدراجات الاسيوية 2019

زنجان/ 28 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- اعلن رئيس اتحاد الدراجات الهوائية في محافظة زنجان (شمال)، فرهاد عصفوري" فوز دراجين ايرانيين من اهالي المحافظة، بميداليتين ذهبية وبرونزية خلال منافسات بطولة تريال الاسيوية 2019 في اندونيسيا.

واشار عصفوري اليوم الاثنين الى ان الفريق الايراني المشارك في هذه البطولة يضم اربعة دراجين، بمن فيهم دراجان من اهالي زنجان في فرع الـ 20  انج.

وبحسب هذا المسؤول، فقد احرز المتسابق الايراني "محمد رحمتي" في فرع الـ 20  انج، المركز الاول بينما حل منافسه الياباني ثانيا، وفاز الدراج الايراني الاخر "محمد امين صيدي" بالميدالية البرونزية، واحرز كل من زميله "سبهر خمسه" و"احمد جباري" ميداليتين ذهبية وبرونزية في فرع الـ 26 انج.

يذكر ان سباق الدراجات الهوائية الاسيوي اقيم على مدى يومي السبت والاحد الماضيين في مدينة جاكرتا الاندونيسية.

انتهى** 1453/ح ع **

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