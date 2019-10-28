31 جامعة ايرانية على قائمة الافضل عالميا

واوضح المصدر نفسه في تقرير، انه وفقا لتعديل العام 2020 فيما يخص تصنيف الجامعات الافضل عالميا (يو.اس.نيوز) فقد تم ادراج 31 جامعة ايرانية ضمن هذه القائمة.

وبحسب التقرير ايضا، فقد ضمت قائمة الجامعات العالمية الاكثر تفوقا جامعات طهران والحرة الاسلامية والشريف الصناعية واصفهان الصناعية وجامعة طهران للعلوم الطبية والخدمات الصحية، وامير كبير الصناعية، وغيرها من الجامعات الايرانية البارزة والتي احتلت المراكز الاول حتى الحادي والثلاثين لهذه القائمة.

والى جانب هذه الجامعات، جاءت اسماء جامعات اخرى في البلاد، بما فيها جامعة الامام الخميني (رض) الدولية، وكرمانشاه الطبية، ومازندران الطبية، وشيراز الصناعية، ضمن الجامعات البارزة عالميا نظرا لتفوقها في مختلف المجالات العلمية والاكاديمية.

انتهى ** ح ع