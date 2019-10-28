منتخب العاب القوى للقوات المسلحة يضيف ذهبتين الى حصاده من بطولة الجيوش العالمية

واوضح العميد ياوري، ان منتخب العاب القوى للقوات المسلحة الايرانية استطاع خلال منافسات سيزم 2019 التي يشارك فيها اكثر من 120 جيشا من انحاء العالم، ان يحصد ولاول مرة ذهبيتين في مجال عدو الحواجز لمسافة 100 و400 متر، ليعزز مكانة ايران في العاب الجيوش الاولمبية لهذا العام مقارنة بدوارتها السابقة.

ولفت القائد العسكري الايراني، الى ان فريق القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية تمكن حتى الان من احراز اربع ميداليات ذهبية وفضية واحدة خلال مسابقات العاب القوى والمصارعة ضمن بطولة سيزم الاولمبية 2019.

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