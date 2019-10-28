رئيس البرلمان يرعى تدشين المرحلة الثانية من مجمع دامغان لانتاج الصلب

و وصل لاريجاني اليوم الى مدينة دامغان، في زيارة تفقدية يقوم خلالها بتدشين عدد من المشاريع التنموية بما فيها افتتاح جامعة دامغان الاسلامية الحرة، ومجمع الصلب الكبير في هذه المدينة.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" على هامش الزيارة، قال حاكم دامغان "علي اصغر مجد" : ان كلفة مشروع الخطوة الثانية (من مجمع دامغان للصلب) بلغت 3 مائة مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4250 تومان حسب التسعيرة الرسمية في ايران)؛ مضيفا ان تدشين الخطوة الثانية من المشروع ادى الى توفير فرص عمل لـ 200 شخص في دامغان.

وتابع : انه بعد تدشين الخطوة الثانية دخل مجمع دامغان للصلب مرحلة جديدة في مجال الانتاج، بما يشمل انتاج الحديد الاسفنجي وسبائك الصلب بسعة تبلغ 500 الف طن سنويا.

انتهى ** ح ع