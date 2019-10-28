٢٨‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:٥٧ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83533805
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بولندا تؤكد رغبتها في تطوير العلاقات مع ايران

بولندا تؤكد رغبتها في تطوير العلاقات مع ايران

رشت/28تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد القائم بالاعمال البولندي في طهران "فيتشخ اونلت" على ضرورة تطوير العلاقات في كافة المجالات مع ايران.

واعرب اونلت خلال لقائه اليوم الاثنين مع حاكم مدينة بندر انزلي (في محافظة كيلان - شمالي البلاد)، اسماعيل حيدري ازاد، عن رغبة بلاده لتوفير ارضيات توقيع اتفاقية التوامه بين بندر انزلي واحدى المدن البولندية الساحلية.

واكد القائم بالاعمال البولندي، ان بلاده ترحب باي ظروف من شانها ان تمهد لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية الشاملة بين البلدين؛ منوها في السياق الى رغبه رجال الاعمال والمستثمرين البولنديين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع نظرائهم الايرانيين.

من جانبه، اشار محافظ مدينة بندر انزلي الى ضرورة تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية من خلال عقد التوامه بین هذه المدينة واحدى الموانيء البولندية. وقال حيدري ازاد : ان منطقة انزلي الاقتصادية الحرة تزخر بفرص مناسبة وميزات خاصة وبني تحتية متكاملة لاستقطاب المستثمرين ورجال الاعمال والتجار البولنديين.

انتهى**2018/ ح ع **

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