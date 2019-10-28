وزير الخارجية يصل الدوحة

وكان المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي" قال في تصريح لمراسل "ارنا" حول زيارة ظريف الى قطر اليوم، ان وزير الخارجية سيحضر عددا من الاجتماعات ذات الصلة بالمؤتمر، حيث يلقي كلمة فيها وهناك احتمال بان يتضمن البعض منها طرح الاسئلة والاجوبة.

واضاف، ان وزير الخارجية سيعرج في كلماته خلال الاجتماعات على القضايا الاقليمية والتطورات في منطقة الخليج الفارسي؛ معلنا فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع