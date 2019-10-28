رئيس اقليم كردستان العراق يلتقي ظريف بالدوحة

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف وبارزاني استعرضا في لقائهما اليوم، اخر التطورات بالمنطقة ولاسيما الظروف الراهنة في العراق وشمالي سوريا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

و وصل وزير الخارجية الايراني اليوم الى الدوحة للمشاركة في "الاجتماع الاقليمي لمؤتمر ميونيخ الامني".

وكان المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي" قال في تصريح لمراسل "ارنا" حول زيارة ظريف الى قطر اليوم، ان وزير الخارجية سيحضر عددا من الاجتماعات ذات الصلة بالمؤتمر، حيث يلقي كلمة فيها وهناك احتمال بان يتضمن البعض منها طرح الاسئلة والاجوبة.

واضاف، ان وزير الخارجية سيعرج في كلمته خلال الاجتماع على القضايا الاقليمية والتطورات في منطقة الخليج الفارسي؛ معلنا فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يتبع ...** ح ع