ملتقى "المجاهدون في الغربة" الدولي يبدأ أعماله

ويعقد هذا الملتقى للعام الرابع على التوالي لتخليد ذكرى صانعي الملاحم والمجاهدين في الغربة التي سادت في ظل الظلام والاختناق المختلق من قبل طغاة الزمان؛ اولئك الذين سطروا الملاحم وتولوا قيادة المسلمين الأحرار بالعالم.
وحضر الملتقى العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين الى جانب شخصيات ومفكرين من دول محور المقاومة في المنطقة.
وشارك في الملتقى ما يزيد عن 180 شخصية من المفكرين والعلماء والأدباء من 38 دولة اسلامية بالاضافة الى عدد من أعضاء أسر شهداء جبهة المقاومة.
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سمنان/28 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- بدأ ملتقى "المجاهدون في الغربة" الدولي أعماله مساء اليوم الإثنين بمدينة دامغان التابعة لمحافظة سمنان (شرق)، في عشية ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني.
ويعقد هذا الملتقى للعام الرابع على التوالي لتخليد ذكرى صانعي الملاحم والمجاهدين في الغربة التي سادت في ظل الظلام والاختناق المختلق من قبل طغاة الزمان؛ اولئك الذين سطروا الملاحم وتولوا قيادة المسلمين الأحرار بالعالم.
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