وزير الاتصالات الايراني يتوجه الى الدوحة

وسيشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني في مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، المقام تحت شعار "مدن آمنة وذكية".

كما سيشارك آذري جهرمي في الاجتماع الاقليمي لمؤتمر ميونيخ الامني حول موضوع الامن السيبراني.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى الدوحة امس الاثنين ايضا للمشاركة في الاجتماع الاقليمي لمؤتمر ميونيخ الامني حيث سيلقي كلمة فيه حول قضايا المنطقة والتطورات الجارية في الخليج الفارسي ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف القضايا.

وسيشارك ظريف في عدة ندوات تقام على هامش الاجتماع ومن المحتمل ان يكون بعضها مترافقا مع اسئلة وردود.

انتهى ** 2342