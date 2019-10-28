المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي يعلن عن التعديل الوزاري الجديد

وقال عضو المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي، ان "رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء بأسماء جديدة بدلا عن وزراء (لم يسمهم) سيتم تقديمها الى البرلمان ".

واضاف، ان "هذه الأسماء اختيرت وفق قناعة شخصية وبمعايير بعيدة عن السياسة".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن في 24 من الشهر الجاري في كلمة له الى الشعب العراقي على خلفية التظاهرات انه "سيجري خلال اسبوع تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب".

وأكد الحديثي ان "حزم الإصلاحات والقرارات التي صدرت عن عبد المهدي تحقق 90% من مطالب المتظاهرين"، لافتا الى "اننا نعمل بـ3 مسارات الأول منها ضمان التظاهر السلمي، والثاني لا نسمح ونتصدى لكل محاولة تتعدى على ممتلكات الدولة، واخيراً الاستجابة الجادة والسريعة لجميع مطالب المتظاهرين".

وتابع، انه "من مسؤولية الحكومة ان لا تترك البلد يذهب الى الفوضى، فحق التعبير عن الراي مكفول، لكن تعطيل الحياة العامة يلحق الضرر بمصالح المواطنين".

انتهى ع ص ** 2342