سفير اليمن في طهران: ايران داعمة لنا معنويا على الدوام ولم تتركنا لوحدنا

وفي كلمته التي القاها مساء الاثنين خلال مؤتمر "المجاهدون في الغربة" الذي عقد في جامعة "دامغان" في سمنان شمال شرق ايران، اكد الديلمي، ان الشعب اليمني بقيادته الحكيمة قد خلق الملاحم وصمد من اجل الاسلام وحرية الانسان.

ووصف مواجهة الشعب اليمني للاعداء بانها كانت بطولية على مدى الاعوام الخمسة الماضية، لافتا الى صمود هذا الشعب امام الاعداء الصهاينة والاميركيين وبعض دول المنطقة.

واكد بان اليمن قاتل وصمد ليثبت بان الاسلام هو دين العزة والكرامة والوحدة وليس دون الخنوع والرضوخ للظالمين، مشيرا الى ان اليمن سعى على الدوام ليكون مثالا للسلام وسبل الحل السلمية في ظل الحفاظ على كرامة الشعب.

واكد بان ايران كانت على الدوام داعمة لشعب بلاده معنويا ولم تتخل عنه اطلاقا وقال، لقد سعينا على الدوام للصمود والدفاع عن انفسنا امام العدوان.

وقد انتهى مؤتمر تكريم "المجاهدون في الغربة" الدولي الرابع الذي عقد في جامعة دامغان بمحافظة سمنان شمال شرق ايران.

والقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني كلمة في المؤتمر مساء اليوم الاثنين.

وعقد المؤتمر بحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين في البلاد ومندوبين عن جبهة المقاومة في المنطقة واكثر من 180 شخصية ومفكر وعالم من 38 دولة اسلامية اضافة الى اسر شهداء جبهة المقاومة.

ومن بين الحضور مساعد زعيم حركة انصارالله للشؤون الدولية السيد عدنان القفلة ومندوب حركة الجهاد الاسلامي بطهران ناصر ابوشريف واسرة رئيس الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ الزكزاكي.

انتهى ** 2342