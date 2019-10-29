ايران: مجلس الامن الدولي فاشل في مواجهة الكيان الصهيوني

وفي كلمته التي القاها الاثنين خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد حول موضوع السلام والامن في الشرق الاوسط وقضية فلسطين ، اعلن آل حبيب عن دعم ايران للبيان الصادر عن حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي وقال، ان مجلس الامن الدولي اصدر لغاية الان 2500 قرار من ضمنها 365 قرارا حول القضية الفلسطينية بصورة كلية او جزئية.

واضاف، ان بعض هذه القرارات متعلقة بقضية فلسطين بصورة خاصة وتمت المصادقة عليها تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الا ان ايا منها لم ينفذ.

وتابع مساعد ممثلية ايران في الامم المتحدة، انه فضلا عن ذلك فان الكيان الصهيوني يواصل اعماله الوحشية وسياساته غير القانونية بحصانة كاملة ومنها الارتكاب المنظم للجرائم الدولية الاربع الرئيسية ومنها على سبيل المثال شنه 15 حربا ضد جيرانه بلا استثناء ودول الشرق الاوسط الاخرى حتى افريقيا.

واشار آل حبيب الى ان هذا الكيان مازال يحتل ارض فلسطين واخرى تابعة للبنان وسوريا ويمارس العدوان ضد دول المنطقة واضاف، ان اخر مثل على ذلك هو الانتهاك المتكرر لسيادة ووحدة اراضي لبنان وسوريا.

واضاف، ان هذا الكيان مازال كذلك يواصل سياساته التوسعية في بناء المستوطنات واخر مثال على ذلك هو تصريحات رئيس وزرائه حول ضم غور الاردن الى الاراضي المحتلة.

كما اشار مساعد ممثلية ايران في الامم المتحدة الى تطوير الكيان الصهيوني لاسلحة الدمار الشامل لديه واضاف، ان هذا الكيان يرفض الانضمام لاي من المعاهدات المتعلقة بهذه المجالات ويقوم بكل وقاحة بتهديد احدى دول المنطقة بتدميرها بالسلاح النووي.

يتبع ** 2342