إيران تحتفي بذكرى استشهاد الامام الرضا (ع)

واعلن المسؤولون في محافظة خراسان الرضوية ان نحو 3 ملايين ونصف المليون زائر من ايران والدول الاخرى وصلوا الى المدينة حتى يوم امس من بينهم نحو نصف مليون توافدوا على مدينة مشهد سيرا على الاقدام من المدن القريبة .

واشار المسؤولون الى ان المئات من المواكب ومحطات الاستراحة انتشرت على الطرق المؤدية الى مدينة مشهد لتقديم الخدمات والاطعام للزائرين ، كما انتشرت داخل المدينة ايضا مئات المحطات الخدمية للزائرين .

وتتضمن مراسم ايحاء ذكرى شهادة الامام الرضا (ع) فعاليات مختلفة من بينها مواكب العزاء والخطب الدينية كما اقيم مساء أمس محفل قراني شارك فيه كبار الحفاظ والقراء الايرانيين.

انتهى** 2344