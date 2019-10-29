٢٩‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٠:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83534117
٠ Persons

سمات

إيران تحتفي بذكرى استشهاد الامام الرضا (ع)

إيران تحتفي بذكرى استشهاد الامام الرضا (ع)

طهران/ 29 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا - احتشد ملايين الزائرين في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق ايران) للمشاركة في احياء ذكرى شهادة ثامن ائمة اهل البيت عليهم السلام ، الامام علي بن موسى الرضا (ع) التي تصادف اليوم.

واعلن المسؤولون في محافظة خراسان الرضوية ان نحو 3 ملايين ونصف المليون زائر من ايران والدول الاخرى وصلوا الى المدينة حتى يوم امس من بينهم نحو نصف مليون توافدوا على مدينة مشهد سيرا على الاقدام من المدن القريبة .

واشار المسؤولون الى ان المئات من المواكب ومحطات الاستراحة انتشرت على الطرق المؤدية الى مدينة مشهد لتقديم الخدمات والاطعام للزائرين ، كما انتشرت داخل المدينة ايضا مئات المحطات الخدمية للزائرين .

وتتضمن مراسم ايحاء ذكرى شهادة الامام الرضا (ع) فعاليات مختلفة من بينها مواكب العزاء والخطب الدينية كما اقيم مساء أمس محفل قراني شارك فيه كبار الحفاظ والقراء الايرانيين.

انتهى** 2344

تعليقك

You are replying to: .
7 + 2 =